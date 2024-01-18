Хави — о кубковом матче: В некоторых моментах соперник превосходил нас

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался после волевой победы своей команды над «Унионистасом».

Встреча 1/8 финала Кубка Испании завершилась победой каталонского клуба со счетом 3:1. Авторами голов в составе «сине-гранатовых» стали Ферран Торрес, Жюль Кунде и Алехандро Бальде.

— Сегодня нам пришлось проявить агрессию, смелость и вложить душу. Стоит признать, что в определенных моментах соперник нас превосходил, — приводит слова Хави Barcacentre.

Следующим соперником «Барселоны» станет «Бетис». Игра 21-го тура чемпионата Испании должна пройти 21 января. Старт поединка запланирован на 20:30 по московскому времени.