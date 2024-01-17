Хави: «Подам в отставку, если «Барселона» не выиграет ни одного трофея»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес открыто заявил о том, что покинет команду в конце сезона, если «сине-гранатовые» не выиграют ни одного трофея.

В этом году целью является выиграть важные трофеи. Мы участвуем в Кубке Испании, боремся за титул Ла Лиги и Лиги чемпионов. Если цели не будут достигнуты, я буду первым, кто признает ошибку и подам в отставку. Такова моя реальность. Я думаю, мы гораздо ближе к успеху, чем к провалу», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, в прошлом сезоне «Барселона» уверенно выиграла чемпионат Испании. Сейчас команда занимает третью строчку в турнирной таблице.