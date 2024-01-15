Хави: «Следующие дни будут очень сложными, но мы заслужили критику»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес понимает, что в ближайшие дни его команде предстоит столкнуться с большим шквалом критики. Напомним, вчера «сине-гранатовые» разгромно проиграли мадридскому «Реалу» со счётом 1:4 в финале Суперкубка Испании.

«Я знаю, что следующие дни будут очень сложными, но мы заслужили критику. Год назад мы пережили лучший опыт в футболе, обыграв мадридский «Реал» в финале. Теперь пришла наша очередь пережить поражение», – сказал Хави на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что руководство «Барселоны» не планирует увольнять Хави после матча с «Реалом».