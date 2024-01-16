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Чемпионат Испании. Ла Лига

Уход Хави из «Барселоны» по окончании сезона становится всё более вероятным слухи

16 Января 2024 • 22:19 Комментировать
Унионистас
...
Барселона
18.01 21:30

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рискует потерять работу после завершения текущего сезона.

«Сине-гранатовые» крупно уступили мадридскому «Реалу» (1:4) в недавнем матче финала Суперкубка Испании, после чего критика в адрес Хави ожидаемо усилилась. По некоторым слухам, испанский наставник может быть отправлен в отставку уже в ближайшее время, однако шансов на такой поворот событий пока не слишком много. Тем не менее, как информирует ESPN, вероятностью ухода Хави после завершения сезона становится всё выше. В «Барселоне» больше не уверены в целесообразности долгосрочного сотрудничества с легендарным экс-полузащитником.

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Евро-Футбол.Ру,
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