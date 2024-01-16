Уход Хави из «Барселоны» по окончании сезона становится всё более вероятным

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рискует потерять работу после завершения текущего сезона.

«Сине-гранатовые» крупно уступили мадридскому «Реалу» (1:4) в недавнем матче финала Суперкубка Испании, после чего критика в адрес Хави ожидаемо усилилась. По некоторым слухам, испанский наставник может быть отправлен в отставку уже в ближайшее время, однако шансов на такой поворот событий пока не слишком много. Тем не менее, как информирует ESPN, вероятностью ухода Хави после завершения сезона становится всё выше. В «Барселоне» больше не уверены в целесообразности долгосрочного сотрудничества с легендарным экс-полузащитником.