Хави — о трансферах: «У «Барселоны» очень сложная финансовая ситуация»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился комментарием о трансферных планах команды этой зимой.

— Зимние трансферы? У нас очень сложная экономическая ситуация. Посмотрим, сможет ли клуб найти решение. Это будет непросто, — заявил Хави журналистам.

На данный момент единственным трансфером «Барселоны» этой зимой является 18-летний нападающий Витор Роке, который перебрался в стан «сине-гранатовых» из бразильского «Атлетико Паранаэнсе».

«Барселона» занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, сумев набрать 41 очко в 19 матчах.

18 января состоится матч 1/8 финала Кубка Испании «Унионистас» – «Барселона», начало которого запланировано на 21:30. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.