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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави откажется от компенсации, если будет уволен из «Барселоны» слухи

16 Января 2024 • 22:37 Комментировать (1)
Унионистас
...
Барселона
18.01 21:30

Будущее рулевого Хави Эрнандеса в «Барселоне» остаётся неопределённым.

Руководство «сине-гранатовых» вряд ли решится на смену тренера по ходу текущей кампании, но вполне может расстаться с Хави после завершения сезона. По сведениям журналиста Хави Мигеля, если это произойдёт, наставник откажется от неустойки: он не потребует от «Барселоны» даже частичной выплаты зарплаты, положенной ему по контракту.

Напомним, что договор Хави Эрнандеса с каталонским грандом рассчитан до середины 2025 года. Специалист занимает свою должность с осени 2021 года.

«Барселона» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Жироны» на восемь очков при матче в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
16 Января 2024 в 22:48
ай пад порядачнова косишь? шмеций бы не атказалси.. А-ха-ха-ха! )))
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