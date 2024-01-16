Будущее рулевого Хави Эрнандеса в «Барселоне» остаётся неопределённым.

Руководство «сине-гранатовых» вряд ли решится на смену тренера по ходу текущей кампании, но вполне может расстаться с Хави после завершения сезона. По сведениям журналиста Хави Мигеля, если это произойдёт, наставник откажется от неустойки: он не потребует от «Барселоны» даже частичной выплаты зарплаты, положенной ему по контракту.

Напомним, что договор Хави Эрнандеса с каталонским грандом рассчитан до середины 2025 года. Специалист занимает свою должность с осени 2021 года.

«Барселона» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Жироны» на восемь очков при матче в запасе.