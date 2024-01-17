Дест: Я не вернусь в «Барселону», пока там работает Хави

Крайний защитник ПСВ Серджино Дест ответил на вопрос, хочет ли он вернуться в «Барселону».

Напомним, 23-летний футболист выступает за нидерландский клуб на правах аренды, его контракт принадлежит «Барселоне».

«Я не собираюсь возвращаться в «Барселону», пока там работает Хави», — заявил Дест Voetbal International.

В нынешнем сезоне Дест принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет три ассиста.

Действующий контракт Деста с «Барселоной» рассчитан до середины 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 18 миллионов евро.