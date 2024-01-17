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​«Унионистас Саламанка» не сможет сыграть против «Барселоны» с историческим логотипом на футболках

17 Января 2024 • 02:40 Комментировать
Унионистас
...
Барселона
18.01 21:30

В Саламанке царит большой ажиотаж, в этот студенческий город пожалует «Барселона» - пусть и переживающая очередной, пока не столь выраженный, но чувствующийся кризис. Однако еще до матча на игроков и болельщиков «Унионистас» обрушилось первое разочарование.

Дело в том, что суд запретил клубу, основанному в 2013 году, использовать исторический логотип «прежней» «Саламанки» («Унион Депортива Саламанка», если быть точными), которая в 90-е годы провела пару сезонов в Примере и даже успела выиграть  там у «Барсы» на «Камп Ноу» со счетом 4:1, причем «Барселона», как-никак, в тот год стала чемпионом страны.

Суд напомнил, что еще в 2017 году в ходе ассамблеи предыдущих участников клуба они общим решением высказались против использования своего, исторического логотипа, новыми владельцами. Те не согласились с решением, но сейчас суд снова высказался против них.

Любопытно, что две недели тому назад, 3 января, «Саламанка» обыграла в гостях «Барселону Б» - 4:1.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Саламанка

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УНИОНИСТАС БАРСЕЛОНА
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