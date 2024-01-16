«Барселона» пополнит свою казну на 200 миллионов евро

«Барселона» планирует прилично заработать этой зимой.

Как сообщает Foot Mercato, «Барселона» надеется продать некоторых футболистов для улучшения финансового положения, однако это не является ключевой целью клуба на данный момент. По данным источника, «сине-гранатовые» продадут 49% акций на медиабренд Barca Studios. Отмечается, что сейчас на покупку претендуют два инвестиционных фонда, и у «Барселоны» есть возможность выбрать наилучшее предложение.

Кроме того, сообщается, что покупатель акций будет обязан инвестировать в трансферы «Барселоны» 50 миллионов евро.

На данный момент подопечные Хави Эрнандеса идут на четвертом месте в чемпионате Испании, набрав 41 очко в 19 турах.