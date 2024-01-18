Будущее Филлипса решится на следующей неделе – игрок интересен топ-клубам Ла Лиги

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс может переехать в Испанию.

«Горожане» готовы отправить 28-летнего игрока в аренду, поскольку того не устраивает роль запасного. Согласно сведениям журналиста Мэтта Лоу, будущее хавбека определится уже на следующей неделе. Интерес к англичанину проявляет мадридский «Атлетико», также, как недавно стало известно, футболист стал трансферной целью «Барселоны».

Кэлвин Филлипс всего дважды вышел в стартовом составе «Манчестер Сити» в текущем сезоне, ещё в восьми случаях Хосеп Гвардиола выпускал экс-звезду «Лидса» на замену. Стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 28 млн евро.