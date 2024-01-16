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Гвардиола: В «Барселоне» мне не нужно было время на адаптацию, потому что у меня был Месси

16 Января 2024 • 15:06 Комментировать
Унионистас
...
Барселона
18.01 21:30

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о положении Хави Эрнандеса на посту наставника «Барселоны».

Напомним, сам Гвардиола руководил каталонским клубом с 2008 по 2012 год.

— Хави нужно время. Мне в «Барселоне» не нужно было много времени, потому что у меня был Месси, — сказал Гвардиола журналистам.

На данный момент «Барселона» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в копилке 41 очко после 19 сыгранных матчей. Отставание «сине-гранатовых» от первой строчки составляет восемь баллов.

Отметим, что «Барселона» является действующим чемпионом Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хави Эрнандес ещё теги

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