Гвардиола: В «Барселоне» мне не нужно было время на адаптацию, потому что у меня был Месси

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о положении Хави Эрнандеса на посту наставника «Барселоны».

Напомним, сам Гвардиола руководил каталонским клубом с 2008 по 2012 год.

— Хави нужно время. Мне в «Барселоне» не нужно было много времени, потому что у меня был Месси, — сказал Гвардиола журналистам.

На данный момент «Барселона» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в копилке 41 очко после 19 сыгранных матчей. Отставание «сине-гранатовых» от первой строчки составляет восемь баллов.

Отметим, что «Барселона» является действующим чемпионом Ла Лиги.