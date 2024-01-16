Канселу пропустит ближайший матч «Барселоны»

Правый защитник каталонской «Барселоны» вряд ли сможет помочь своей команде в ближайшем матче против «Унионистас», который состоится в рамках Кубка Испании. По информации от издания Sport, португалец сегодня не тренировался с командой Хави Эрнандеса. Скорее всего, фуллбек не сыграет против «Унионистас» 18 января.

Напомним, Канселу также пропустил из-за повреждения финал Суперкубка Испании против мадридского «Реала», в котором «Барселона» разгромно проиграла со счётом 1:4.

Канселу выступает за «Барселону» на правах аренды из «Манчестер Сити». В клубе пока не определились, будут ли выкупать игрока на постоянной основе ближайшим летом.