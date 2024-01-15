Вальверде: «Хочу отдать должное игрокам «Барселоны» за их поведение после поражения»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде отдал должное футболистам каталонской «Барселоны» за реакцию на поражение в финале Суперкубка Испании. Напомним, «королевский клуб» одержал разгромную победу со счётом 4:1.

«Хочу отдать должное игрокам «Барселоны» за их поведение после поражения. Они достойно приняли результат», – сказал Вальверде на послематчевом интервью.

Напомним, Суперкубок Испании стал первым трофеем для мадридского «Реала» в нынешнем сезоне. В финальном матче с «Барселоной» хет-триком отметился Винисиус Жуниор, а ещё один гол записал в свой актив Родриго. Единственный мяч «сине-гранатовых» забил Роберт Левандовски.