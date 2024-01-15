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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави требует новичков в январе, но у руководства остаётся всё та же проблема

15 Января 2024 • 11:26 Комментировать
Унионистас
...
Барселона
18.01 21:30

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес требует у руководства новых футболистов в январское трансферное окно. Впрочем, по информации от издания Sport, клуб всё ещё не может подписывать новичков из-за финансовых проблем.

Напомним, ранее сообщалось, что Хави хотел бы видеть в клубе нового полузащитника на замену травмированному Гави. Тренер также хочет усилить позицию опорника, которую не смог достойно закрыть Ориоль Ромеу, пришедший летом на замену Серхио Бускетсу.

«Барселона» сейчас занимает третью строчку в Ла Лиге. Вчера команда проиграла мадридскому «Реалу» в финале Суперкубка Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес

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