Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Наставник «Жироны» Мичел сменит Хави на посту главного тренера «Барселоны»

17 Января 2024 • 09:33 Комментировать
Унионистас
...
Барселона
18.01 21:30

Главный тренер «Жироны» Мичел сменит Хави Эрнандеса на посту наставника «Барселоны». Об этом сообщает журналист Франсуа Галлардо.

«Мичел рассказал мне, что в следующем сезоне он займёт пост тренера «Барселоны». Клуб провёл с ним уже три встречи, и стороны сильно продвинулись в переговорах», — написал Галлардо в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Хави может быть отправлен в отставку с поста главного тренера «сине-гранатовых» уже в ближайшее время.

Напомним, испанский специалист возглавляет «Барселону» с 2021 года. После 19 матчей в текущем розыгрыше чемпионата Испании «сине-гранатовые» занимают четвёртое место в турнирной таблице, отставая от первой «Жироны» Мичела на восемь очков. При этом «Барселона» провела на одну игру меньше.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мичел Хави Эрнандес Жирона ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 17 Января
09:33
Наставник «Жироны» Мичел сменит Хави на посту главного тренера «Барселоны»
04:33
Де Лигт недоволен попытками «Баварии» подписать Араухо
02:40
​«Унионистас Саламанка» не сможет сыграть против «Барселоны» с историческим логотипом на футболках
00:56
Бывший спортивный директор «Барселоны»: «С Куманом обошлись несправедливо»
00:13
Хави считает, что игроки «Барселоны» ему доверяют
16 Января
22:37
Хави откажется от компенсации, если будет уволен из «Барселоны» 1
22:19
Уход Хави из «Барселоны» по окончании сезона становится всё более вероятным
16:40
В «Манчестер Сити» приняли решение по Бальде
16:25
Канселу пропустит ближайший матч «Барселоны»
16:00
«Барселона» мечтает о назначении Артеты 3
15:28
Деку и Хави имеют разногласия в трансферных планах
15:06
Гвардиола: В «Барселоне» мне не нужно было время на адаптацию, потому что у меня был Месси 1
12:52
«Барселона» может пригласить вместо Хави другого бывшего игрока, который сейчас работает в Серии А
12:43
Лапорта может назначить вместо Хави немецкого тренера
12:20
«Манчестер Юнайтед» сделал запрос по игроку «Барселоны», англичанам озвучили цену – 80 миллионов евро 1
11:44
Гюндоган выбрал лучшего игрока года между Холанном и Месси
11:02
Гвардиола высказался насчёт положения Хави во главе «Барселоны»
15 Января
12:56
Фройнд признался, был ли Дайер альтернативой Араухо и Дрэгушину
11:26
Хави требует новичков в январе, но у руководства остаётся всё та же проблема
11:14
Хави: «Следующие дни будут очень сложными, но мы заслужили критику»
11:07
Деку объяснил причину поражения «Барселоны» в финале Суперкубка Испании
10:55
Вальверде: «Хочу отдать должное игрокам «Барселоны» за их поведение после поражения»
10:43
В «Барселоне» приняли решение по Хави 2
02:27
Хави: «Барселона» не может никого подписать» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УНИОНИСТАС БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, что Левандовски сказал Винисиусу перед пенальти Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина Винисиус ответил на вопрос о трансферах Мбаппе и Холанна в «Реал» Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best Азар объяснил, почему Роналду сейчас лучше Месси ​Не Месси: Журналисты узнали, кто выиграл приз игроку года от ФИФА Двум клубам АПЛ грозит снятие очков Вальверде: «Хочу отдать должное игрокам «Барселоны» за их поведение после поражения» Отец Холанна ответил, перейдёт ли Эрлинг в «Реал» «Барселона» выбрала экстренную замену Хави
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Рома» уволила Моуринью «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом»
«Торпедо» победило «Металлург», команды установили рекорд КХЛ «Локомотив» переиграл «Нефтехимик» в матче КХЛ ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ «Локомотив» неожиданно уступил «Витязю» в матче КХЛ Соболенко отдала только один гейм сопернице на старте Australian Open «Металлург» легко разобрался со «Спартаком» в КХЛ Селиваненко: Не понимаю удивления тому, что у Рублёва в первом круге выдался такой упорный матч Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open «Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью»
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Января
10:32 · Испания. Ла Лига
В «Реал Сосьедаде» оценили игру Захаряна
09:33 · Испания. Ла Лига
Наставник «Жироны» Мичел сменит Хави на посту главного тренера «Барселоны»
09:17 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» произошёл раскол после разгрома от «Реала»
04:43 · Италия. Серия А
Мойзе Кин ждёт предложения от топ-клуба Ла Лиги
04:33 · Германия. Бундеслига
Де Лигт недоволен попытками «Баварии» подписать Араухо слухи
04:26 · Италия. Серия А
​Ди Марцио: «Мотта более вероятен, нежели Конте»
04:03 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить огромную сумму за Винисиуса 1 слухи
02:40 · Испания. Кубок
​«Унионистас Саламанка» не сможет сыграть против «Барселоны» с историческим логотипом на футболках
00:58 · Испания. Кубок
«Атлетик» уверенно прошёл «Алавес» в Кубке Испании
00:56 · Испания. Ла Лига
Бывший спортивный директор «Барселоны»: «С Куманом обошлись несправедливо»
00:13 · Испания. Ла Лига
Хави считает, что игроки «Барселоны» ему доверяют
00:03 · Испания. Кубок
Дубль новичка позволил «Севилье» выбить «Хетафе»
16 Января
23:51 · Испания. Ла Лига
Рафинья назвал финалистов текущего розыгрыша Лиги чемпионов
23:32 · Испания. Ла Лига
Романо: «Реалу» очень нравится Йоро»
23:23 · Германия. Бундеслига
Мюллер прокомментировал возможное возвращение Крооса в сборную Германии
Все новости
Рекомендуем