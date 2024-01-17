Наставник «Жироны» Мичел сменит Хави на посту главного тренера «Барселоны»

Главный тренер «Жироны» Мичел сменит Хави Эрнандеса на посту наставника «Барселоны». Об этом сообщает журналист Франсуа Галлардо.

«Мичел рассказал мне, что в следующем сезоне он займёт пост тренера «Барселоны». Клуб провёл с ним уже три встречи, и стороны сильно продвинулись в переговорах», — написал Галлардо в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Хави может быть отправлен в отставку с поста главного тренера «сине-гранатовых» уже в ближайшее время.

Напомним, испанский специалист возглавляет «Барселону» с 2021 года. После 19 матчей в текущем розыгрыше чемпионата Испании «сине-гранатовые» занимают четвёртое место в турнирной таблице, отставая от первой «Жироны» Мичела на восемь очков. При этом «Барселона» провела на одну игру меньше.