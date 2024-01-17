Хави: «Немедленно покину клуб, если замечу, что потерял доверие игроков»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес признался, что немедленно покинет команду, если потеряет доверие своих футболистов. Ранее 43-летний наставник также заявил, что подаст в отставку в конце сезона, если «сине-гранатовые» не выиграют ни одного трофея.

«Потерял ли я доверие игроков? Как только замечу подобное, я соберу вещи и немедленно покину клуб», – признался Хави на пресс-конференции.

Напомним, Хави работает во главе «Барселоны» чуть более двух лет. За этот срок специалист выиграл с командой Ла Лигу и Суперкубок Испании. В данный момент каталонский клуб занимает третье место в чемпионате. В последнее время участились слухи о возможном увольнении Хави.