Деку намерен привести в «Барселону» полузащитника «Манчестер Сити»

Спортивный директор «Барселоны» Деку определился с приоритетной целью на трансферном рынке.

«Сине-гранатовые» нуждаются в усилении средней линии, о чём неоднократно заявлял лично главный тренер Хави Эрнандес. Каталонский клуб сильно ограничен в возможностях из-за финансовых трудностей, однако, судя по всему, может провернуть как минимум одну громкую сделку в январе. Согласно сведениям Diario AS, Деку намерен оформить аренду полузащитника «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса. Португальский функционер верит, что 28-летний англичанин сможет дать команде необходимый баланс в середине поля.

В числе претендентов на Кэлвина Филлипса также фигурируют «Ювентус» и «Кристал Пэлас».