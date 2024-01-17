Анчелотти высказался о возможном увольнении Хави из «Барселоны»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном увольнении Хави Эрнандеса с поста наставника «Барселоны». Напомним, кресло 43-летнего специалиста заметно зашаталось после поражения 1:4 от «Реала» в финале Суперкубка Испании.

«Хави? Я уважаю всех своих коллег. Наша работа является очень сложной. Я желаю Хави всего наилучшего», – сказал Анчелотти на пресс-конференции перед матчем с «Атлетико» в Кубке Испании.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает на замену Хави таких тренеров, как Микель Артета из «Арсенала» и Мичел из «Жироны», которая сейчас лидирует в Ла Лиге.