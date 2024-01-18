Халилович: «Думал, что должен постоянно играть в «Барселоне», когда там были Хави и Иньеста»

Бывший футболист «Барселоны» Ален Халилович признаёт, что был слишком нетерпелив.

Каталонский клуб подписал хорвата в 2014 году, когда тот считался восходящей суперзвездой. Полузащитнику так и не удалось закрепиться в первой команде «сине-гранатовых», и в 2016 году он был продан в «Гамбург», где также не оправдал ожиданий.

«Когда я был в «Барселоне», я думал, что должен постоянно играть, хотя там были Хави и Иньеста... Когда ты молод, тебе кажется, что у тебя нет времени. Оглядываясь назад, я понимаю, что мне нужно было просто набраться терпения», – цитирует Managing Barca 27-летнего игрока, выступающего сейчас за нидерландскую «Фортуну».