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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, кто из игроков «Барселоны» недоволен Хави слухи

17 Января 2024 • 21:21 Комментировать
Унионистас
...
Барселона
Через 23 ч. 17 мин.

По данным источника, среди игроков «Барселоны» растёт недовольство работой главного тренера Хави Эрнандеса.

Как неоднократно сообщалось после поражения «сине-гранатовых» от мадридского «Реала» (1:4), в руководстве «Барселоны» всё больше сомневаются в способностях испанского рулевого. По информации журналиста Поля Баллуса, некоторые игроки команды также не в восторге от специалиста.

Так, Педри разочарован тем, что Хави поспешно вернул его на поле после травмы, что лишь усугубило проблемы. Ферран Торрес имеет претензии к тренеру в связи с тем, что тот был готов продать его летом, не предупреждая об этом в личной беседе, то же самое чувствуют и Эрик Гарсия с Ансу Фати, ушедшие в аренду. Также за последнее время у Хави ухудшились отношения с Робертом Левандовски.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Роберт Левандовски Ансу Фати Эрик Гарсия Ферран Торрес Педри ещё теги

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