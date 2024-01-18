Хави сообщил, почему Роке пропустил «эль класико»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос, почему форвард Витор Роке пропустил минувший матч против «Реала» (1:4).

— У него был небольшой дискомфорт, и поэтому он не играл в Суперкубке. Вчера он уже хорошо потренировался и будет готов к матчу Кубка, — сказал испанский специалист на пресс-конференции.

Напомним, 18-летний бразильский нападающий присоединился к «Барселоне» этой зимой. В составе «сине-гранатовых» Роке провел два матча и не отметился голевыми действиями.

Сегодня, 18 января, подопечные Хави встретятся с командой «Унионистас» в рамках 1/8 Кубка Испании. Стартовый свисток должен прозвучать в 21:30 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.