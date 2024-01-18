«Ювентус» составит конкуренцию «Барселоне» в борьбе за шведского вундеркинда

Туринский «Ювентус» стал очередным претендентом на 17-летнего полузащитника «Юргордена» Лукаса Бергвалла. Как сообщает Mundo Deportivo, «старая синьора» готова побороться с каталонской «Барселоной» за талантливого хавбека.

«Юргорден» требует за Бергвалла 10 миллионов евро компенсации. Ближе всего к требованиям шведского клуба был франкфуртский «Айнтрахт», который предложил 8,5 миллионов, но получил отказ. Сам Лукас хотел бы выступать за «Барселону», но ещё непонятно, раскошелиться ли каталонский клуб на шведа в условиях финансового кризиса.

В 2023 году Бергвалл провёл в чемпионате Швеции 25 матчей, в которых записал на свой актив два гола и результативную передачу.