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Кубок Испании

Хави прокомментировал очередной дебют молодого игрока

19 Января 2024 • 04:47 Комментировать
Унионистас
1:3
Барселона

Каталонская «Барселона» выиграла у «Унионистас» и вышла в следующий раунд Кубка Короля, а в составе клуба дебютировал очередной подающий надежды игрок - Пау Кубарси. Он заменил в перерыве датчанина Андреаса Кристенсена. Наставник команды Хави Эрнандес прокомментировал дебют молодого игрока:

- Пау -- игрок с большим будущим. Мы очень рады тому, как он дебютировал, мы верим в него и в его талант, - цитирует слова Хави клубная пресс-служба.

В последний раз «Барселона» брала Кубок Короля в 2021 году, тогда клуб тренировал Рональд Куман - предшественник Хави.

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