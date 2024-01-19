Хави прокомментировал очередной дебют молодого игрока

Каталонская «Барселона» выиграла у «Унионистас» и вышла в следующий раунд Кубка Короля, а в составе клуба дебютировал очередной подающий надежды игрок - Пау Кубарси. Он заменил в перерыве датчанина Андреаса Кристенсена. Наставник команды Хави Эрнандес прокомментировал дебют молодого игрока:

- Пау -- игрок с большим будущим. Мы очень рады тому, как он дебютировал, мы верим в него и в его талант, - цитирует слова Хави клубная пресс-служба.

В последний раз «Барселона» брала Кубок Короля в 2021 году, тогда клуб тренировал Рональд Куман - предшественник Хави.