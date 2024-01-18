Хави: «Некоторые из наших ошибок просто неприемлемы»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал неубедительную игру своей команды в обороне.

«Нам необходимо больше работать и быть более сконцентрированными во время матча. Некоторые из наших ошибок просто неприемлемы», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги «Барселона» провела 19 матчей, в которых сумела набрать 41 очко.

В четверг, 18 января, «Барселона» и «Унионистас» сыграют между собой в рамках матча 1/8 финала Кубка Испании. Свисток о начале поединка должен прозвучать в 21:30 по столичному времени. Текстовая трансляция будет доступна по ссылке.