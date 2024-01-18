«Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом»

В прошлом раунде Кубка короля скромный «Унионистас» прошёл «Вильярреал», а в четверг сражался уже с «Барселоной» и даже вёл в счёте. Марио Лосада от линии штрафной без помех бил и не попал. У «сине-гранатовых» Марк Гиу наносил удар головой после кросса слева и с линии вратарской не смог пробить кипера. Навес с левого фланга у хозяев, и у дальней штанги Альваро Гомес переправил мяч в цель - 1:0. Хорхе Расторохо убегал практически один на один с голкипером, удар с острого угла - парировано. Фаворит поединка поймал соперника на контратаке, Жоау Фелиш бросил в отрыв Феррана Торреса, который реализовал выход один на один с вратарем - 1:1.

В середине второго тайма Жюль Кунде шикарно пробил издали, и вратарь не смог остановить полет мяча. Вскоре Алехандро Бальде ворвался в штрафную и запустил мяч под перекладину - 1:3. В концовке Роберт Левандовски отобрал мяч у соперника и перебросил ворота на метр.

В итоге «Барселона» не без приключений прошла дальше.