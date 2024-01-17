Хави рассказал, как справляется с критикой

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, какие мысли успокаивают его на фоне участившейся критики. В воскресенье «сине-гранатовые» разгромно проиграли мадридскому «Реалу» в финале Суперкубка Испании (1:4). После этого испанская пресса начала всё чаще отправлять Хави в отставку.

«Критика? Я уважаю другие мнения. Когда клуб провёл со мной переговоры в Катаре, мне сказали, что мы находимся в сложном положении. Нам удалось оживить команду. Я спокоен, у меня остаётся возможность выиграть три трофея, я подхожу к своей работе с энтузиазмом», – сказал Хави на пресс-конференции.