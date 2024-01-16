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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» может пригласить вместо Хави другого бывшего игрока, который сейчас работает в Серии А

16 Января 2024 • 12:52 Комментировать
Унионистас
...
Барселона
18.01 21:30

Каталонская «Барселона» уже присматривается к потенциальным кандидатам на замену главному тренеру Хави Эрнандесу, которого в последнее время всё чаще связывают с увольнением.

По информации от журналиста Адриана Санчеса, руководству «Барселоны» нравится бывший игрок клуба Тьяго Мотта, который в данный момент возглавляет «Болонью» в Серии А. Команда итальянца располагается на седьмом месте в чемпионате, но отстаёт от зоны Лиги чемпионов на два очка.

Мотта выступал за «Барселону» с 1999 по 2007 год и провёл за команду 147 матчей во всех турнирах. Тренер «Болоньи» также интересен ряду других итальянских клубов.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Барселона Тьяго Мотта Хави Эрнандес ещё теги

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