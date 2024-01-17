Хави будет уволен, если «Барселона» вылетит от «Унионистас» в Кубке Испании

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес находится под угрозой увольнения. По информации от Diario AS, руководство расстанется с наставником, если команда в ближайшем матче вылетит из Кубка Испании от «Унионистас».

Вероятно, Хави в случае поражения доработает сезон до конца, но его будущее будет заранее предрешено. Напомним, фаворитом на пост главного тренера «Барселоны» ранее называли Мичела, который в данный момент помогает «Жироне» лидировать в турнирной таблице Ла Лиги.

Сейчас «Барселона» идёт на третьей строчке в чемпионате Испании. Отставание от лидера таблицы составляет 8 очков.