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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави будет уволен, если «Барселона» вылетит от «Унионистас» в Кубке Испании

17 Января 2024 • 13:49 Комментировать
Унионистас
...
Барселона
18.01 21:30

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес находится под угрозой увольнения. По информации от Diario AS, руководство расстанется с наставником, если команда в ближайшем матче вылетит из Кубка Испании от «Унионистас».

Вероятно, Хави в случае поражения доработает сезон до конца, но его будущее будет заранее предрешено. Напомним, фаворитом на пост главного тренера «Барселоны» ранее называли Мичела, который в данный момент помогает «Жироне» лидировать в турнирной таблице Ла Лиги.

Сейчас «Барселона» идёт на третьей строчке в чемпионате Испании. Отставание от лидера таблицы составляет 8 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
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УНИОНИСТАС БАРСЕЛОНА
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