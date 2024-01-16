Гюндоган выбрал лучшего игрока года между Холанном и Месси

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган принял участие в голосовании за награду FIFA The Best. Немецкий хавбек составил свою тройку лучших футболистов ушедшего года.

На первом месте в списке Гюндогана оказался лучший бомбардир прошлого розыгрыша Лиги чемпионов и Английской премьер-лиги в лице Эрлинга Холанна. Вторую строчку в списке Илкая занял Лионель Месси, который в итоге выиграл награду. Тройку Гюндогана замкнул полузащитник Родри, который стал автором победного гола «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

Напомним, Гюндоган в прошлом сезоне играл вместе с Холанном и Родри за «Манчестер Сити». Команда выиграла три трофея в конце кампании: Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.