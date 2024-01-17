Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави считает, что игроки «Барселоны» ему доверяют

17 Января 2024 • 00:13 Комментировать
Унионистас
...
Барселона
18.01 21:30

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес чувствует поддержку со стороны игроков.

После сокрушительного поражения от мадридского «Реала» в финале Суперкубка Испании (1:4) в прессе распространились слухи о скорой отставке специалиста. Как сообщает Catalunya Radio, сам Хави при этом чувствует, что игроки «Барселоны» продолжают ему доверять. В команде царит уверенность в том, что уже скоро ситуация изменится в лучшую сторону.

18 января «сине-гранатовые» сыграют против «Унионистас» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. В Ла Лиге каталонский гранд занимает четвёртую строчку с 41 набранным очком при 19 сыгранных матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес

Новости по матчу

Сегодня, 17 Января
00:56
Бывший спортивный директор «Барселоны»: «С Куманом обошлись несправедливо»
00:13
Хави считает, что игроки «Барселоны» ему доверяют
16 Января
22:37
Хави откажется от компенсации, если будет уволен из «Барселоны» 1
22:19
Уход Хави из «Барселоны» по окончании сезона становится всё более вероятным
16:40
В «Манчестер Сити» приняли решение по Бальде
16:25
Канселу пропустит ближайший матч «Барселоны»
15:28
Деку и Хави имеют разногласия в трансферных планах
15:20
«Барселона» пополнит свою казну на 200 миллионов евро
15:06
Гвардиола: В «Барселоне» мне не нужно было время на адаптацию, потому что у меня был Месси 1
12:52
«Барселона» может пригласить вместо Хави другого бывшего игрока, который сейчас работает в Серии А
12:43
Лапорта может назначить вместо Хави немецкого тренера
12:20
«Манчестер Юнайтед» сделал запрос по игроку «Барселоны», англичанам озвучили цену – 80 миллионов евро 1
11:44
Гюндоган выбрал лучшего игрока года между Холанном и Месси
11:02
Гвардиола высказался насчёт положения Хави во главе «Барселоны»
15 Января
12:56
Фройнд признался, был ли Дайер альтернативой Араухо и Дрэгушину
11:26
Хави требует новичков в январе, но у руководства остаётся всё та же проблема
11:14
Хави: «Следующие дни будут очень сложными, но мы заслужили критику»
11:07
Деку объяснил причину поражения «Барселоны» в финале Суперкубка Испании
10:55
Вальверде: «Хочу отдать должное игрокам «Барселоны» за их поведение после поражения»
10:43
В «Барселоне» приняли решение по Хави 2
02:27
Хави: «Барселона» не может никого подписать» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УНИОНИСТАС БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, что Левандовски сказал Винисиусу перед пенальти Стало известно, куда уйдёт Модрич из «Реала» У Бензема есть три варианта в Европе Звёздный нападающий «Реала» может перейти в «Манчестер Юнайтед» Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина Азар объяснил, почему Роналду сейчас лучше Месси Винисиус ответил на вопрос о трансферах Мбаппе и Холанна в «Реал» ​Не Месси: Журналисты узнали, кто выиграл приз игроку года от ФИФА Двум клубам АПЛ грозит снятие очков Вальверде: «Хочу отдать должное игрокам «Барселоны» за их поведение после поражения»
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом» «Рома» уволила Моуринью «Реал», «Ньюкасл», сборная Англии, Саудовская Аравия: Чего возжелает авантюрная душа Моуринью
«Торпедо» победило «Металлург», команды установили рекорд КХЛ «Локомотив» переиграл «Нефтехимик» в матче КХЛ ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ «Локомотив» неожиданно уступил «Витязю» в матче КХЛ Соболенко отдала только один гейм сопернице на старте Australian Open «Металлург» легко разобрался со «Спартаком» в КХЛ Селиваненко: Не понимаю удивления тому, что у Рублёва в первом круге выдался такой упорный матч Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open «Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью»
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Января
00:58 · Испания. Кубок
«Атлетик» уверенно прошёл «Алавес» в Кубке Испании
00:56 · Испания. Ла Лига
Бывший спортивный директор «Барселоны»: «С Куманом обошлись несправедливо»
00:13 · Испания. Ла Лига
Хави считает, что игроки «Барселоны» ему доверяют
00:03 · Испания. Кубок
Дубль новичка позволил «Севилье» выбить «Хетафе»
16 Января
23:51 · Испания. Ла Лига
Рафинья назвал финалистов текущего розыгрыша Лиги чемпионов
23:32 · Испания. Ла Лига
Романо: «Реалу» очень нравится Йоро»
23:23 · Германия. Бундеслига
Мюллер прокомментировал возможное возвращение Крооса в сборную Германии
23:15 · Испания. Ла Лига
Рамос – лидер по голам в текущем сезоне среди защитников Ла Лиги
22:37 · Испания. Ла Лига
Хави откажется от компенсации, если будет уволен из «Барселоны» 1 слухи
22:19 · Испания. Ла Лига
Уход Хави из «Барселоны» по окончании сезона становится всё более вероятным слухи
19:37 · Испания. Ла Лига
​Кристенсену придётся сменить позицию в «Барселоне» 1
19:28 · Англия. Премьер-лига
​Пельистри близок к смене «Манчестер Юнайтед» на клуб Ла Лиги
19:18 · Испания. Ла Лига
​«Реал» по-прежнему планирует продать Менди
19:03 · Испания. Ла Лига
​Летом или никогда: В «Реале» считают, что у Мбаппе не будет шансов приехать в будущем
17:34 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти раскритиковал Винисиуса и Беллингема после разгрома «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем