Хави считает, что игроки «Барселоны» ему доверяют

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес чувствует поддержку со стороны игроков.

После сокрушительного поражения от мадридского «Реала» в финале Суперкубка Испании (1:4) в прессе распространились слухи о скорой отставке специалиста. Как сообщает Catalunya Radio, сам Хави при этом чувствует, что игроки «Барселоны» продолжают ему доверять. В команде царит уверенность в том, что уже скоро ситуация изменится в лучшую сторону.

18 января «сине-гранатовые» сыграют против «Унионистас» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. В Ла Лиге каталонский гранд занимает четвёртую строчку с 41 набранным очком при 19 сыгранных матчах.