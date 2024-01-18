Филлипс установил для «Барселоны» дедлайн для оформления трансфера

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс с радостью перешёл бы в каталонскую «Барселону», которая в последнее время обозначила интерес к англичанину.

По информации от издания Sport, хавбек готов дать «Барселоне» время. Источник сообщает, что полузащитник установил дедлайн для каталонского клуба до начала следующей недели. Если до указанного срока «сине-гранатовые» не смогут провернуть трансфер, футболист будет искать другие варианты для продолжения карьеры.

Напомним, 28-летний Филлипс отчаянно хочет покинуть «Барселону» для того, чтобы получить регулярную игровую практику перед началом Евро-2024.