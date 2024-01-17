Агент Моуринью предложил услуги Жозе «Барселоне»

Бывший тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью в обозримом будущем может стать новым наставником каталонской «Барселоны». Как сообщает El Nacional, агент Жорже Мендеш лично предложил президенту «сине-гранатовых» Жоану Лапорте услуги португальского специалиста.

Напомним, «Барселона» в данный момент задумывается об увольнении своего тренера Хави Эрнандеса, под руководством которого результаты команды в последнее время ухудшились. Моуринью ранее занимал в «Барселоне» должность ассистента тренера, когда каталонский клуб возглавляли Бобби Робсон и Луи ван Галь.

Вчера Моуринью официально уволили из «Ромы», которая сейчас занимает девятое место в Серии А.