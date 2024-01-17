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«Он знает, насколько эта работа тяжёлая» – Хави поблагодарил Гвардиолу за поддержку

17 Января 2024 • 15:54 Комментировать
Унионистас
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Барселона
18.01 21:30

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поблагодарил наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу. Напомним, на церемонии FIFA The Best бывший коуч «сине-гранатовых» выразил поддержку Хави, который ранее выступал под его руководством в качестве футболиста.

«Я бы хотел поблагодарить Хосепа. Я уже написал ему сообщение с благодарностью, как только прочитал интервью. Он знает, насколько тяжёлой работой является тренировать «Барселону». Сейчас я счастлив присутствием президента и его оптимизмом», – сказал Хави на пресс-конференции.

«Барселона» в данный момент отстаёт от первого места в Ла Лиге на 8 очков. Команда располагается на третьем месте в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хави Эрнандес ещё теги

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