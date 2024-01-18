«Барселона» не воспользовалась возможностью подписать полузащитника «Аль-Иттифака» Джордана Хендерсона.

Английский игрок, желающий вернуться в Европу в зимнее трансферное окно, несколькими неделями ранее предлагал свои услуги каталонскому гранду. «Барселона» активно ищет нового хавбека, однако не стала рассматривать кандидатуру Хендерсона. Как информирует Sport, это связано с финансовыми трудностями «сине-гранатовых»: клуб мог позволить себе только одного дорогостоящего футболиста – таковым стал 18-летний Витор Роке, купленный у «Атлетико Паранаэнсе».

Сейчас Джордан Хендерсон близок к переходу в амстердамский «Аякс».