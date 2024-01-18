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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, почему «Барселона» отказалась подписывать Хендерсона слухи

18 Января 2024 • 01:48 Комментировать
Унионистас
...
Барселона
Через 19 ч. 28 мин.

«Барселона» не воспользовалась возможностью подписать полузащитника «Аль-Иттифака» Джордана Хендерсона.

Английский игрок, желающий вернуться в Европу в зимнее трансферное окно, несколькими неделями ранее предлагал свои услуги каталонскому гранду. «Барселона» активно ищет нового хавбека, однако не стала рассматривать кандидатуру Хендерсона. Как информирует Sport, это связано с финансовыми трудностями «сине-гранатовых»: клуб мог позволить себе только одного дорогостоящего футболиста – таковым стал 18-летний Витор Роке, купленный у «Атлетико Паранаэнсе».

Сейчас Джордан Хендерсон близок к переходу в амстердамский «Аякс».

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