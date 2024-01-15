Деку объяснил причину поражения «Барселоны» в финале Суперкубка Испании

Спортивный директор «Барселоны» Деку попытался объяснить причину поражения каталонского клуба в финале Суперкубка Испании от мадридского «Реала» (1:4).

«При счёте 1:2 мы чувствовали, что можем вернуться в игру, но когда соперник забил третий мяч, это сильно по нам ударило. Мы не смогли остановить Винисиуса и Родриго. Они обладают большим качеством и скоростью. Поздравляю мадридский «Реал», команда провела потрясающий матч», – цитирует Деку Barca Universal.

Напомним, Винисиус во вчерашнем матче оформил хет-трик, тогда как Родриго забил последний гол своей команды. В составе «Барселоны» единственным голом отметился Роберт Левандовски.