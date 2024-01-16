Деку и Хави имеют разногласия в трансферных планах

Спортивный директор «Барселоны» Деку и главный тренер команды Хави Эрнандес не могут определиться с целью на зимнее трансферное окно.

Ранее появилась информация, что этой зимой каталонский клуб получит 200 миллионов евро за счёт продажи акций своего медиабренда.

Foot Mercato утверждает, что Хави хочет найти замену травмированному Гави, а у Деку в приоритете другая позиция. По данным источника, функционер настроен найти преемника Серхио Бускетса.

Напомним, 35-летний Бускетс прошлым летом покинул «Барселону» и перебрался в «Интер Майами» к Лионелю Месси.

После 19 сыгранных матчей команда Хави идет на четвертой строчке в Ла Лиге, набрав 41 очко.

«Барселона» пополнит свою казну на 200 миллионов евро