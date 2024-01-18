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«Вест Хэм» пока опережает «Барселону» в гонке за полузащитником «Манчестер Сити»

18 Января 2024 • 16:25 Комментировать
Унионистас
...
Барселона
Через 4 ч. 9 мин.

Лондонский «Вест Хэм» в данный момент опережает каталонскую «Барселону» в гонке за полузащитником «Манчестер Сити» Кэлвином Филлипсом. По информации от издания Sport, «молотобойцы» готовы заплатить за 28-летнего англичанина солидную сумму компенсации, тогда как «Барселона» может позволить себе лишь аренду с правом выкупа.

Сам Филлипс отчаянно хочет покинуть «Манчестер Сити», в составе которого в нынешнем сезоне провёл всего 4 матча в Английской премьер-лиге. Полузащитник хочет поехать на чемпионат Европы ближайшим летом, но при этом понимает, что без регулярной игровой практики главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не внесёт его в заявку.

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Евро-Футбол.Ру,
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