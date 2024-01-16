Гвардиола высказался насчёт положения Хави во главе «Барселоны»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поддержал своего бывшего подопечного Хави Эрнандеса, который ныне возглавляет каталонскую «Барселону». Напомним, на днях «сине-гранатовые» проиграли «Реалу» в финалу Суперкубка Испании (1:4). Также каталонская команда находится на третьем месте в чемпионате и отстаёт от лидера на 8 очков.

«Я хочу выразить Хави свою поддержку. Всегда легко винить тренера, но футболисты должны очнуться. Ни для кого не секрет, что на поле выходят именно они. Вина в плохих результатах лежит не только на тренере», – сказал Гвардиола в интервью после церемонии вручения FIFA The Best, где выиграл награду лучшему тренеру года.