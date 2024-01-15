Хави: «Барселона» не может никого подписать»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес заявил, что не сможет рассчитывать на усиление состава в зимнее трансферное окно.

Ряды каталонцев пополнил нападающий Витор Роке, чья покупка у «Атлетико Паранаэнсе» была предварительно оформлена ещё летом прошлого года. Похоже, на 18-летнем бразильце и завершится список зимних новичков «сине-гранатовых».

«Подписания? На сегодняшний день клуб не может никого подписать. Такова текущая ситуация», – сказал Хави в интервью после поражения от мадридского «Реала» в финале Суперкубка Испании (1:4).

В следующем матче «Барселона» встретится с «Унионистас» в рамках Кубка. Встреча пройдёт 18 января.