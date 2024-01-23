Левандовски предъявил претензии Хави – игроку не понравился выбор состава

Испанские СМИ рассказали о диалоге Роберта Левандовски и Хави Эрнандеса после одного из недавних матчей.

18 января «сине-гранатовые» не без труда одолели «Унионистас» в матче 1/8 финала Кубка Испании (3:1), уступая по ходу встречи.

Как сообщает Bar Canaletes, после завершения встречи польский форвард высказал претензии тренеру в раздевалке: «Кубок – единственный турнир, в котором у нас остаются хорошие шансы на победу, вам следовало выбрать более сильный состав». У Хави нашёлся ответ: «Я и мой штаб всё проанализировали, состав был верным».

Отмечается также, что один из лидеров команды, чьё имя не раскрывается, поддержал Левандовски: «Это не первый случай, когда вы что-то анализируете неправильно». Кроме того, Хави не поддержал и спортивный директор Деку.