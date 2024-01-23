Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски предъявил претензии Хави – игроку не понравился выбор состава слухи

23 Января 2024 • 02:56 Комментировать
Унионистас
1:3
Барселона

Испанские СМИ рассказали о диалоге Роберта Левандовски и Хави Эрнандеса после одного из недавних матчей.

18 января «сине-гранатовые» не без труда одолели «Унионистас» в матче 1/8 финала Кубка Испании (3:1), уступая по ходу встречи. 

Как сообщает Bar Canaletes, после завершения встречи польский форвард высказал претензии тренеру в раздевалке: «Кубок – единственный турнир, в котором у нас остаются хорошие шансы на победу, вам следовало выбрать более сильный состав». У Хави нашёлся ответ: «Я и мой штаб всё проанализировали, состав был верным».

Отмечается также, что один из лидеров команды, чьё имя не раскрывается, поддержал Левандовски: «Это не первый случай, когда вы что-то анализируете неправильно». Кроме того, Хави не поддержал и спортивный директор Деку.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Деку Хави Эрнандес Роберт Левандовски Унионистас ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 23 Января
02:56
Левандовски предъявил претензии Хави – игроку не понравился выбор состава
19 Января
04:47
Хави прокомментировал очередной дебют молодого игрока
18 Января
23:49
Хави — о кубковом матче: В некоторых моментах соперник превосходил нас
23:29
«Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» 7
20:19
Матч против «Унионистаса» станет двухсотым для де Йонга за «Барселону»
20:12
Фелиш — в стартовом составе «Барселоны» на кубковый матч
18:26
Хави заявил, что с его приходом ситуация в «Барселоне» улучшилась
18:20
Хави: «Некоторые из наших ошибок просто неприемлемы»
18:13
Хави — о трансферах: «У «Барселоны» очень сложная финансовая ситуация»
18:04
Хави сообщил, почему Роке пропустил «эль класико»
17:39
Хави рассказал, почему он до сих пор в «Барселоне»
17:30
Президент «Барселоны» рассказал, доверяет ли Хави
16:25
«Вест Хэм» пока опережает «Барселону» в гонке за полузащитником «Манчестер Сити»
16:17
Филлипс установил для «Барселоны» дедлайн для оформления трансфера 1
12:08
«Ливерпуль» поспорит с «Арсеналом» и «Барселоной» за хавбека «Астон Виллы» 1
11:38
«Ювентус» составит конкуренцию «Барселоне» в борьбе за шведского вундеркинда
02:16
Халилович: «Думал, что должен постоянно играть в «Барселоне», когда там были Хави и Иньеста»
02:11
Унионистас - Барселона: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:48
Прогноз и ставка на точный счёт матча Унионистас – Барселона Кубка Испании – 18 января 2024
01:48
Стало известно, почему «Барселона» отказалась подписывать Хендерсона
00:20
Будущее Филлипса решится на следующей неделе – игрок интересен топ-клубам Ла Лиги
17 Января
22:40
Деку намерен привести в «Барселону» полузащитника «Манчестер Сити»
21:21
Стало известно, кто из игроков «Барселоны» недоволен Хави
21:09
Дест: Я не вернусь в «Барселону», пока там работает Хави
20:16
Ставка и прогноз на матч Унионистас — Барселона Кубка Испании — 18 января 2024
16:05
Хави: «Немедленно покину клуб, если замечу, что потерял доверие игроков»
16:00
Хави: «Подам в отставку, если «Барселона» не выиграет ни одного трофея»
15:54
«Он знает, насколько эта работа тяжёлая» – Хави поблагодарил Гвардиолу за поддержку
15:48
Хави рассказал, как справляется с критикой
15:22
Хави рассказал, зачем Лапорта приехал на тренировочную базу «Барселону»
15:06
Анчелотти высказался о возможном увольнении Хави из «Барселоны»
14:06
Агент Моуринью предложил услуги Жозе «Барселоне» 1
13:49
Хави будет уволен, если «Барселона» вылетит от «Унионистас» в Кубке Испании
09:33
Наставник «Жироны» Мичел сменит Хави на посту главного тренера «Барселоны» 1
04:33
Де Лигт недоволен попытками «Баварии» подписать Араухо
02:40
​«Унионистас Саламанка» не сможет сыграть против «Барселоны» с историческим логотипом на футболках
00:56
Бывший спортивный директор «Барселоны»: «С Куманом обошлись несправедливо»
00:13
Хави считает, что игроки «Барселоны» ему доверяют
16 Января
22:37
Хави откажется от компенсации, если будет уволен из «Барселоны» 1
22:19
Уход Хави из «Барселоны» по окончании сезона становится всё более вероятным
16:40
В «Манчестер Сити» приняли решение по Бальде
16:25
Канселу пропустит ближайший матч «Барселоны»
16:00
«Барселона» мечтает о назначении Артеты 3
15:28
Деку и Хави имеют разногласия в трансферных планах
15:06
Гвардиола: В «Барселоне» мне не нужно было время на адаптацию, потому что у меня был Месси 1
12:52
«Барселона» может пригласить вместо Хави другого бывшего игрока, который сейчас работает в Серии А
12:43
Лапорта может назначить вместо Хави немецкого тренера
12:20
«Манчестер Юнайтед» сделал запрос по игроку «Барселоны», англичанам озвучили цену – 80 миллионов евро 1
11:44
Гюндоган выбрал лучшего игрока года между Холанном и Месси
11:02
Гвардиола высказался насчёт положения Хави во главе «Барселоны»
15 Января
12:56
Фройнд признался, был ли Дайер альтернативой Араухо и Дрэгушину
11:26
Хави требует новичков в январе, но у руководства остаётся всё та же проблема
11:14
Хави: «Следующие дни будут очень сложными, но мы заслужили критику»
11:07
Деку объяснил причину поражения «Барселоны» в финале Суперкубка Испании
10:55
Вальверде: «Хочу отдать должное игрокам «Барселоны» за их поведение после поражения»
10:43
В «Барселоне» приняли решение по Хави 2
02:27
Хави: «Барселона» не может никого подписать» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» решил судьбу Модрича Моуринью прибыл в Барселону и ответил улыбкой на вопрос о смене Хави «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Анчелотти: «Последний разговор с Винисиусом закончился тем, что он оформил хет-трик в ворота «Барселоны» Топ-5 самых дорогих игроков чемпионата Англии Эрнесто Вальверде назвал главного фаворита Кубка Испании ​В АПЛ судья допустил грубую ошибку против «Ливерпуля» ​В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по будущему Каземиро «Барселона» потеряла ещё одного защитника из-за травмы ​Фанаты сборной Камеруна требуют извинений от Это'О и Онана
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Рома» уволила Моуринью
Спортивные новости
Алькарас разгромил Кецмановича на пути в четвертьфинал Australian Open Калинская пробилась в 1/4 финала Australian Open Медведев справился с Боржесом и вышел в 1/4 финала Australian Open «Ак Барс» по буллитам одолел «Спартак» «Локомотив» разобрался с «Авангардом» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Гранада Гранада
Атлетико М Атлетико М
0
1
5.00 4.05 1.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Января
02:56 · Испания. Ла Лига
Левандовски предъявил претензии Хави – игроку не понравился выбор состава слухи
02:44 · Испания. Ла Лига
Симеоне прокомментировал возможный переход Корреа в клуб из Саудовской Аравии
02:36 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «Уверен, «Барселона» что-нибудь выиграет в этом сезоне»
02:02 · Испания. Ла Лига
Симеоне назвал слабую сторону «Атлетико»
01:25 · Испания. Ла Лига
Мората высказался о своей результативности
00:59 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» скромно обыграл «Гранаду»
22 Января
23:50 · Испания. Ла Лига
Лапорта – о судействе в матче «Реала» против «Альмерии»: «Это позор»
23:02 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» считают, что Дэвис стал играть хуже из-за слухов о «Реале» слухи
22:32 · Испания. Ла Лига
Роналдо – о Мбаппе: «Реал» всегда подписывает самых лучших»
22:30 · Испания. Ла Лига
«Гранада» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
21:42 · Германия. Бундеслига
Топ-клуб Бундеслиги может перехватить Мойзе Кина у «Атлетико»
19:46 · Испания. Ла Лига
​Ферран Торрес сравнил свою игру с сексом
19:16 · Италия. Серия А
​Мойзе Кин переходит в «Атлетико»
19:04 · Испания. Кубок
Стало известно, когда Кристенсен и Канселу могут вернуться в строй слухи
17:49 · Испания. Ла Лига
​В «Барселоне» недовольны судейством 1
Все новости
Рекомендуем