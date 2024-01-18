Матч против «Унионистаса» станет двухсотым для де Йонга за «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг в двухсотый раз выйдет на поле в футболке каталонского клуба.

На данный момент на счету 26-летнего нидерландского хавбека 199 выходов на поле во всех турнирах, 16 забитых мячей и 21 результативная передача.

Сегодня, 18 января, «Барселона» на выезде встретится с «Унионистасом» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Начало поединка запланировано на 21:30 по московскому времени. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.

Отметим, что де Йонг попал в стартовый состав «Барселоны». Полностью ознакомиться с составом «сине-гранатовых» можно по данной ссылке.