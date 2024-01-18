Хави заявил, что с его приходом ситуация в «Барселоне» улучшилась

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался об изменениях в каталонском клубе после его прихода.

— Когда я стал тренером «Барселоны», мне сказали, что клуб находится в ужасной ситуации. С того момента мы стали намного лучше на всех уровнях, — заявил Хави на пресс-конференции.

Напомним, 43-летний специалист является главным тренером «Барселоны» с ноября 2021 года. За это время команда успела стать чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

В текущем сезоне «сине-гранатовые» находятся на четвертой позиции в турнирной таблице Ла Лиги, заработав 41 очко в 19 встречах.