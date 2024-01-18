Фелиш — в стартовом составе «Барселоны» на кубковый матч

Нападающий «Барселоны» Жоау Фелиш с первых минут выйдет на поле в предстоящем матче против «Унионистаса».

Встреча 1/8 финала Кубка Испании состоится сегодня, 18 января.

Полностью стартовый состав «Барселоны» выглядит следующим образом: Пенья (вр), Бальде, Ферран Торрес, Фелиш, Кристенсен, Ромео, Серхи Роберто, де Йонг, Кунде, Фермин, Гиу.

В запасе: Кочен (вр), Астралага (вр), Педри, Левандовски, Роке, Гюндоган, Касадо, Кубарси, По, Форт.

Начало матча «Унионистас» - «Барселона» запланировано на 21:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.