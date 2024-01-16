Мюллер: «Я понимаю, что никогда не был волшебником, как Месси и Зидан»

Футболист «Баварии» Томас Мюллер высказался о своей карьере.

34-летний нападающий отметился 237 забитыми голами и 263 ассистами в 686 матчах за мюнхенцев, но признаёт, что результативность не всегда играет определяющую роль.

«Конечно, такие показатели, как голы и выигранные титулы, являются важным фактором, но, в конце концов, футбол – это нечто большее. Магия заключается в элегантности, эстетике игры. Однажды я прочитал, что у меня больше забитых голов, чем у Зидана. Но я не буду себя обманывать: с точки зрения магии и эстетики такие волшебники, как Месси и Зидан, находятся в совершенно другой категории», – рассказал в интервью Sport Bild Мюллер.