«Бавария» неожиданно дома проиграла «Вердеру»

«Бавария» обычно очень успешно играет с «Вердером», но не сегодня. В 18-м туре чемпионата Германии мюнхенцы привычно доминировали, но в итоге уступили. Митчелл Вайзер с рикошетом пробил по воротам, и Мануэль Нойер чудесным образом среагировал, нет гола. Следующая минута и снова острота, Джастин Нжинма рванул к воротам противника и пробил голкипера, но судья отменил гол из-за нарушения правил. В ответ Дайо Упамекано стрелял с линии вратарской, и кипер выручил. А вот на 59-й минуте прорыва Вайзера в штрафную с плотным ударом мимо Нойера - это уже засчитанный и победный гол бременцев. Удивительно, но после перерыва у «Баварии» и не было явных моментов, чтобы сравнять счет.

0:1 в итоге, команда из Мюнхена провела на один матч меньше, чем «Байер», но проигрывает лидеру семь очков. Соперник делит 11-е место.