Мюллер ответил, по силам ли сборной Германии выиграть Евро-2024

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер оценил шансы «бундестим» выиграть домашний чемпионат Европы, который состоится ближайшим летом.

«Мы можем выиграть Евро-2024, я сохраняю уверенность. Игрокам нужно в какой-то степени слезать со своих высоких лошадей. Мы должны понимать, что победы не приходят сами по себе. Мы потеряли чувство побед в последнее время, но нам всегда нужно играть на пределе своих возможностей», – цитирует Мюллера журналист Кристиан Фальк.

Напомним, осенью сборная Германии уволила с поста главного тренера Ханса-Дитера Флика. Новым наставником команды стал Юлиан Нагельсманн.