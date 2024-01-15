Мюллер сравнил Кейна с Холанном

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер сравнил своего партнёра по команде Гарри Кейна с Эрлингом Холанном из «Манчестер Сити».

«Кто ещё мог бы составить конкуренцию Кейну? Конечно, можно назвать Эрлинга Холанна, но он является игроком другого типа. Лично для меня Гарри является лучшим в мире. Кейн понимает игру и отлично видит уязвимые зоны соперника. Также он быстро адаптируется к сильным сторонам своих партнёров. Его пасы не являются случайными, Гарри закладывает в них идею», – цитирует Мюллера журналист Кристиан Фальк.

Кейн в этом сезоне забил 22 гола в 16 матчах Бундеслиги. Холанн отметился 14 мячами в 15 матчах Английской премьер-лиги.