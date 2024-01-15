«Бавария» заплатит 5 миллионов евро за одного из руководителей «РБ Лейпцига»

Спортивный директор «РБ Лейпцига» Макс Эберль в скором времени станет членом совета директоров мюнхенской «Баварии». Согласно инсайду от журналиста Флориана Плеттенберга, 50-летний немецкий специалист приступит к работе в новом клубе не раньше, чем в марте.

Отмечается, что Эберль подпишет с «Баварией» долгосрочный контракт. Мюнхенский клуб заплатит «РБ Лейпцигу» компенсацию в размере 5 миллионов евро.

Напомним, Эберль ранее выступал за «Баварию» в качестве футболиста. Перед назначением в «РБ Лейпциг» немец 14 лет занимал должность спортивного директора в мёнхенгладбахской «Боруссии».