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«Бавария» заплатит 5 миллионов евро за одного из руководителей «РБ Лейпцига»

15 Января 2024 • 11:33 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Байер Л
20.01 20:30

Спортивный директор «РБ Лейпцига» Макс Эберль в скором времени станет членом совета директоров мюнхенской «Баварии». Согласно инсайду от журналиста Флориана Плеттенберга, 50-летний немецкий специалист приступит к работе в новом клубе не раньше, чем в марте.

Отмечается, что Эберль подпишет с «Баварией» долгосрочный контракт. Мюнхенский клуб заплатит «РБ Лейпцигу» компенсацию в размере 5 миллионов евро.

Напомним, Эберль ранее выступал за «Баварию» в качестве футболиста. Перед назначением в «РБ Лейпциг» немец 14 лет занимал должность спортивного директора в мёнхенгладбахской «Боруссии».

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Бавария Макс Эберль РБ Лейпциг ещё теги

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РБ ЛЕЙПЦИГ БАЙЕР Л
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