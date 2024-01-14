Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Спортивный директор «Баварии» высказался о ситуации с контрактом Мусиалы

14 Января 2024 • 21:24 Комментировать
Бавария
...
Вердер
21.01 17:30

Кристоф Фройнд, занимающий должность спортивного директора «Баварии», ответил на вопрос о будущем полузащитника Джамала Мусиалы.

По ходу текущего сезона в прессе появлялись слухи о возможном скором уходе 20-летнего игрока. Действующий договор Мусиалы рассчитан до середины 2026 года.

«Джамал – особенный футболист, было бы здорово сохранить его в «Баварии» надолго. Мы хотим, чтобы он стал одним из лиц нашего клуба на долгие годы», – поведал в интервью Bild Фройнд.

В текущем сезоне Джамал Мусиала записал себе в актив семь забитых мячей и три результативные передачи в 19 матчах за коллектив Томаса Тухеля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Кристоф Фройнд Джамал Мусиала ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 14 Января
21:24
Спортивный директор «Баварии» высказался о ситуации с контрактом Мусиалы
14:29
«Бавария» сделала предложение по аренде Боэ с правом выкупа, «Галатасарай» уже ответил
13:55
«Бавария» и «ПСЖ» не исключают трансфер защитника «Ланса»
13:02
Дайер поделился первыми впечатлениями о Мюнхене
12:28
Фройнд рассказал, какую роль сыграл Кейн в трансфере Дайера
12:11
Де Лигт не боится конкуренции
12:03
«Бавария» в ближайшие дни усилит переговоры по защитнику «ПСЖ»
01:25
Киммих: «Был бы очень рад возвращению Крооса в сборную Германии»
13 Января
16:16
Фройнд рассказал, перейдёт ли Пальинья в «Баварию» в январе
16:06
Дайер: Я пришёл, чтобы помочь «Баварии»
16:01
Дайер рассказал, будет ли учить немецкий язык
11:51
Киммих оценил свои шансы покинуть «Баварию» в январе
11:43
Киммих: «Я никогда не отказывался играть на позиции правого защитника»
08 Января
12:23
Тухель не стал отвечать на вопрос о возможном переходе Дайера в «Баварию»
07 Января
17:17
«Бавария» начала переговоры с «ПСЖ» по трансферу Мукиэле
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ ВЕРДЕР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Спартак» решил судьбу Мозеса Салах решил, где продолжит карьеру «Барселона» готовит громкий трансфер за 80 миллионов евро «Зенит» приобрёл двух полузащитников, «Локомотив» забрал главного таланта России, а в Ростов едут Роналдо и Глушаков: главные трансферы недели В «Реале» хорошая новость перед финалом с «Барселоной» Тер Штеген и Кунде могут уйти из «Барселоны» в другой топ-клуб Хави рассказал, что думает об Анчелотти Салах, Мане или Дрогба: назван лучший африканец в истории футбола В «Боруссии» удивлены физической формой Санчо «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала»
«Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 ​Умер легендарный Беккенбауэр ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне Ещё один уголовник: Российская премьер-лига становится футбольной зоной «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом» «Реал» может продать Винисиуса - названа причина
«Локомотив» неожиданно уступил «Витязю» в матче КХЛ Соболенко отдала только один гейм сопернице на старте Australian Open «Металлург» легко разобрался со «Спартаком» в КХЛ Селиваненко: Не понимаю удивления тому, что у Рублёва в первом круге выдался такой упорный матч Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open «Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью» «Вашингтон» в волевом стиле обыграл «Рейнджерс», Кузнецов отметился ассистом «Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде
Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Бохум Бохум
Вердер Вердер
1
1
2.07 3.70 3.40
Видео
Окончен
Боруссия М Боруссия М
Штутгарт Штутгарт
3
1
3.35 4.00 1.99
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Января
22:37 · Германия. Бундеслига
«Аль-Ахли» настаивает на трансфере звезды «Баварии» слухи
21:28 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» из Мёнхенгладбаха быстро «Хакнула» «Штутгарт»
21:24 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор «Баварии» высказался о ситуации с контрактом Мусиалы
20:51 · Германия. Бундеслига
В Бундеслиге забит самый быстрый гол за пять лет
20:07 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» заявили, что хотят продлить контракт с Дэвисом
19:59 · Германия. Бундеслига
​В переговорах «Баварии» по Мукиэле произошёл прорыв
19:33 · Германия. Бундеслига
Чудо-гол позволил едва не позволил «Бохуму» переиграть «Вердер»
18:23 · Англия. Премьер-лига
​Пальинья хочет в «Баварию», но есть проблема
16:50 · Англия. Премьер-лига
​У тен Хага спросили, должен ли Санчо извиниться
16:27 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» намерен перехватить трансферную цель «Барселоны»
14:29 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сделала предложение по аренде Боэ с правом выкупа, «Галатасарай» уже ответил
14:11 · Германия. Бундеслига
Ройс высказался о возвращении Санчо
13:55 · Германия. Бундеслига
«Бавария» и «ПСЖ» не исключают трансфер защитника «Ланса»
13:02 · Германия. Бундеслига
Дайер поделился первыми впечатлениями о Мюнхене
12:28 · Германия. Бундеслига
Фройнд рассказал, какую роль сыграл Кейн в трансфере Дайера
Все новости
Рекомендуем