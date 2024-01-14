Спортивный директор «Баварии» высказался о ситуации с контрактом Мусиалы

Кристоф Фройнд, занимающий должность спортивного директора «Баварии», ответил на вопрос о будущем полузащитника Джамала Мусиалы.

По ходу текущего сезона в прессе появлялись слухи о возможном скором уходе 20-летнего игрока. Действующий договор Мусиалы рассчитан до середины 2026 года.

«Джамал – особенный футболист, было бы здорово сохранить его в «Баварии» надолго. Мы хотим, чтобы он стал одним из лиц нашего клуба на долгие годы», – поведал в интервью Bild Фройнд.

В текущем сезоне Джамал Мусиала записал себе в актив семь забитых мячей и три результативные передачи в 19 матчах за коллектив Томаса Тухеля.