Де Лигт не боится конкуренции

Нидерландский защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт высказался о том, что клуб хочет усилить оборонительную линию.

«Считаю, что конкуренция в таком большом клубе является нормальным явлением. Не вижу ничего страшного, что «Бавария» хочет подписать двух новых защитников», — цитирует де Лигта Kicker.

Футболист отметил, что при таком большом количестве матчей, как у «Баварии», необходимо иметь много игроков в составе.

В сезоне-2023/24 де Лигт появился на поле в 12 играх с учетом всех турниров и стал автором одного забитого мяча.

На данный момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в копилке 41 очко.