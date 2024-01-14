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Чемпионат Германии. Бундеслига

Де Лигт не боится конкуренции

14 Января 2024 • 12:11 Комментировать
Бавария
...
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21.01 17:30

Нидерландский защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт высказался о том, что клуб хочет усилить оборонительную линию.

«Считаю, что конкуренция в таком большом клубе является нормальным явлением. Не вижу ничего страшного, что «Бавария» хочет подписать двух новых защитников», — цитирует де Лигта Kicker.

Футболист отметил, что при таком большом количестве матчей, как у «Баварии», необходимо иметь много игроков в составе.

В сезоне-2023/24 де Лигт появился на поле в 12 играх с учетом всех турниров и стал автором одного забитого мяча.

На данный момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в копилке 41 очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Маттейс де Лигт

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